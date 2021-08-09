В ВОЗ рассказали о защите от мутаций коронавируса при вакцинации

Согласно заявлению представителя Всемирной организации здравоохранения, вакцинация защищает от всех мутаций коронавируса. Отмечается, что новые штаммы появляются постоянно, передает телеканал «Известия». Эксперты отслеживают сигналы о неизвестных разновидностях. Индийская мутация «Дельта» вытеснила изначальный вирус. Однако, по данным ВОЗ, вакцинация с большим охватом населения дает хороший результат. Снижается число госпитализаций в отделения интенсивной терапии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.