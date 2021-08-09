В Мурманской области спасатели начали поиски пропавшей группы туристов

Спасатели начали поиски незарегистрированной группы туристов из четырех человек, которые не вышли на связь с маршрута в районе Сейд-озера в Ловозерском районе Мурманской области. Об этом в понедельник, 9 августа, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о потери связи с группой поступило в ведомство накануне. Телефоны туристов находятся вне зоны доступа связи.

На место для поисков выехали группа спасателей в составе двух человек и одна единица техники.

4 августа сообщалось, что группа туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии. Тогда двое туристов ушли в горы, но не зарегистрировались у спасателей. Они попали под камнепад между перевалами Думала и Урал. Один из пострадавших скончался.