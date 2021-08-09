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Виновник аварии со спорткаром в Москве впал в кому

Виновник аварии со спорткаром в Москве впал в кому

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Водитель спортивного автомобиля Mercedes AMG GT, по вине которого произошло ДТП с автомобилем Mercedes E-200 на Тверской улице в Москве, впал в кому. Об этом 9 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его информации, водителя доставили в больницу в бессознательном состоянии, в себя он пока не приходил. Второго водителя также госпитализировали с травмами головы.

Как уточнили в ГИБДД, водитель автомобиля Mercedes AMG GT из-за неправильно выбранной дистанции совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200, после чего первый совершил выезд на полосу встречного движения с последующим выездом на тротуар и наездом на бетонные ограждения.

РЕН ТВ связался с владельцем Mercedes, который подтвердил, что его автомобиль действительно попал в ДТП и за рулем был его приятель. Других подробностей он не сообщил.

По предварительным данным, оба водителя нарушили правила дорожного движения. Кроме того, водитель спорткара находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла возле здания мэрии. Mercedes AMG GT считается автомобилем премиум-класса, его стоимость доходит до 16 млн рублей.

18 июля спорткар Nissan 350Z въехал в ограду храма Андрея Рублева в Раменках в Москве. От удара иномарку частично смяло.

Водитель позже признался, что развил скорость около 120 км/ч и не справился с управлением на мокром участке, его «немного подвела «лысая» резина».

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