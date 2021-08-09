Спорткар врезался в легковушку в центре Москвы

Спортивный автомобиль протаранил легковушку на тверской улице в центре Москвы, сообщает в понедельник, 9 августа, РЕН ТВ.

По данным телеканала, водитель спорткара находился в нетрезвом состоянии, из-за чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной.

От удара легковушку отбросило в стену гостиницы Intercontinental. В результате ДТП пострадал водитель этого автомобиля, ему вызвали скорую помощь.

Виновник аварии госпитализирован, он находится в коме.

18 июля дорогой спорткар Nissan 350Z въехал в ограду храма Андрея Рублева в Раменках на западе Москвы. Сам водитель позже признался, что развил скорость около 120 км/ч и не справился с управлением на мокром участке, его «немного подвела лысая резина».