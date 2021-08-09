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Диетолог назвала напиток для улучшения сна

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Врач-диетолог Холли Кламер из США (Holly Klamer) считает, что регулярное употребление вишневого сока может способствовать улучшению качества сна. Об этом специалист рассказала порталу Eat This, Not That!

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«Употребление терпкого вишневого сока перед сном может помочь вам лучше спать. <…> Причина в том, что он содержит мелатонин — гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — объяснила Кламер.

Она рассказала об исследовании 2012 года, когда одна группа испытуемых употребляла в течение недели вишневый сок, а вторая — плацебо. В результате через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна.

Диетолог также отметила, что те, кто не хочет употреблять лишнюю жидкость перед сном, могут просто добавить в свой рацион свежую вишню. Кроме мелатонина одна чашка вишни без косточек содержит 7% дневной нормы калия, что тоже способствует крепкому сну.

5 августа американский диетолог Саманта Кэссетти сообщила, что грецкие орехи — это продукт, который помогает улучшить качество сна. Она объясняла, что дело в особом составе этих орехов. Так, в них содержится аминокислота триптофан, необходимая организму для выработки серотонина и мелатонина — гормонов, которые важны для регуляции сна.

Диетолог также порекомендовала заменить грецкими орехами несколько менее здоровых перекусов.

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