Диетолог назвала напиток для улучшения сна

Врач-диетолог Холли Кламер из США (Holly Klamer) считает, что регулярное употребление вишневого сока может способствовать улучшению качества сна. Об этом специалист рассказала порталу Eat This, Not That!

«Употребление терпкого вишневого сока перед сном может помочь вам лучше спать. <…> Причина в том, что он содержит мелатонин — гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — объяснила Кламер.

Она рассказала об исследовании 2012 года, когда одна группа испытуемых употребляла в течение недели вишневый сок, а вторая — плацебо. В результате через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна.

Диетолог также отметила, что те, кто не хочет употреблять лишнюю жидкость перед сном, могут просто добавить в свой рацион свежую вишню. Кроме мелатонина одна чашка вишни без косточек содержит 7% дневной нормы калия, что тоже способствует крепкому сну.

5 августа американский диетолог Саманта Кэссетти сообщила, что грецкие орехи — это продукт, который помогает улучшить качество сна. Она объясняла, что дело в особом составе этих орехов. Так, в них содержится аминокислота триптофан, необходимая организму для выработки серотонина и мелатонина — гормонов, которые важны для регуляции сна.

Диетолог также порекомендовала заменить грецкими орехами несколько менее здоровых перекусов.