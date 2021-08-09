Медведь напал на жителя Сахалина и помял его машину

Крупный медведь напал на мужчину, который решил заночевать в автомобиле на берегу моря на Сахалине. Ролик с последствиями нападения хищника опубликован на странице «Сахалин Рыбалка Охота» в Instagram 8 августа.

Как рассказал автор видеоролика, сначала медведь повредил автомобиль, а затем выбил переднее стекло напротив пассажирского сиденья и пытался вытащить мужчину за ногу из салона.

«Вот это первый укус. Тут видно прыжок на крышу. С другой стороны еще один прыжок. Со стороны пассажира спереди полностью выбито окно. Ветровик сгрыз. Меня за ногу пытался вытащить. Пришлось стрелять ночью в разбитое окно, прямо в рыло. Медведь не просто большой, он громадный», — рассказал мужчина, демонстрируя повреждения автомобиля.

Отмечается, что медведь скрылся в неизвестном направлении. Мужчина не пострадал, был ли ранен медведь — не уточняется, пишет «Федеральное агентство новостей».

Жители Сахалина опасаются, что разъяренное животное может выйти в населенные пункты, уточняет Life.ru.

Пользователи соцсетей заметили, что в этом районе хищники показываются часто, но такую агрессию проявляют редко. Островитяне предположили, что в салоне авто могла находиться пища или рыба, запах которой приманил животное.

Как пишет сайт kp.ru, автора видеоролика о нападении медведя ищут сахалинские лесничие для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Запрос о владельце машины направили в полицию. В пресс-службе регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства заявили, что, по предварительным данным, место происшествия расположено в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова рядом с мысом Спокойный. Лесничие обследуют местность.

4 августа сообщалось, что в Иркутской области домашний кот Васька не подпустил медведя к своим хозяевам, которые устроили пикник в лесу. Он отважно встал между диким зверем и людьми, выгнув спину. Медведь попытался прогнать домашнее животное, резко подскочив к нему и фыркнув, однако кот не сдвинулся с места, пока медведь не ушел в лес.