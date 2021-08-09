Украинскую спортсменку затравили за фото с россиянкой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила реакцию украинцев на фото соотечественницы с российской спортсменкой. Украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих затравили из-за совместного фото с соперницей из России Марией Ласицкене после соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянка выиграла золото, а украинка — бронзу.

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