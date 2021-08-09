В Сочи и Новороссийске жители засняли смерчи

В Новороссийске возникло сразу несколько смерчей. Один из вихрей добрался до пляжа в Широкой Балке. Стихия полностью разрушила небольшое строение. Опасное природное явление сняли на видео очевидцы.

8 августа в Сочи около побережья наблюдали водяной смерч, передает телеканал «Известия». Воронкообразный вихрь сформировался над Чёрным морем. Синоптики предупреждали об опасном природном явлении. В городе действует штормовое предупреждение Пять самолётов не смогли приземлиться в Сочи из-за грозы. Авиалайнеры направили на запасные аэродромы Краснодара и Анапы.

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