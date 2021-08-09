Прямой эфир
Туризм
Россия возобновляет авиаполеты на курорты Египта
Мир
Олимпийцы из Греции пожертвуют часть призовых пострадавшим от пожаров
Мир
РФ предложила ФРГ признать сертификаты о вакцинации на национальном уровне
Мир
Жертвами наводнений в Германии стали трое россиян
Общество
В Башкирии экс-депутата обвинили в убийстве инвалида
Армия
Минобороны начнет готовить командиров подразделений БПЛА с 2022 года
Экономика
Российские банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты
Экономика
Цены на доставку овощей по России хотят снизить
Мир
Матч чемпионата Франции прерывался из-за беспорядков на стадионе

Российские банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки начали запускать карты с мгновенной конвертацией курсов валют при оплате за границей или в иностранных интернет-магазинах. Первым такой сервис запустил «Сбер», сообщили «Известиям» в кредитной организации.

Нулевые перспективы: банки фиксируют отток депозитов в валюте
Сколько денег граждане могут забрать со счетов в этом году

Обычно при таких операциях деньги с карты списываются не сразу, а в течение нескольких дней. За этот период курс может вырасти, и в итоге в рублях будет потрачена большая сумма, чем планировал клиент.

Платежная индустрия в мире постепенно переходит к мгновенной конвертации, когда курс валюты будет фиксироваться на дату выполнения операции клиентом и далее без изменений использоваться на всех этапах, включая списание со счета, происходящее с задержкой в несколько дней, подтвердили в «Ренессанс Кредите», добавив, что банк планирует присоединиться к этой инициативе.

В других банках конвертация происходит несколько дней. В ПСБ сообщили, что обычно с момента проведения самой транзакции до момента фактической конвертации средств клиента на счете проходит от двух до четырех дней. В «Открытии» эта процедура занимает, как правило, три дня, в «Абсолюте» — «несколько суток», в Ситибанке — два-три дня, сообщили «Известиям» их представители. В МКБ курс фиксируется на дату проведения клиринга (расчета между банком-эмитентом и банком, обслуживающим магазин).

ЦБ приветствует решения, направленные на защиту интересов потребителей, сообщили «Известиям» в регуляторе. В Банке России считают, что проведение конвертации на момент покупки, а не позднее, когда осуществляется клиринг, делает процесс более понятным гражданам и отвечает в первую очередь их интересам. ​

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Время обмена: банки запускают карты с мгновенной конвертацией валюты

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021