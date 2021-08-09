Матч чемпионата Франции прерывался из-за беспорядков на стадионе

Матч первого тура чемпионата Франции по футболу между командами «Монпелье» и «Марсель» в концовке останавливали из-за агрессивного поведения болельщиков.

Встреча, проходила 8 августа на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье.

Отмечается, что на 80-й минуте «Монпелье» вырвался вперед со счетом 3:2, после чего местные фанаты на радостях забросали поле бутылками, уточняет газета «Спорт-Экспресс».

В результате этого пострадал игрок клуба Валентен Ронжье, находившийся на скамейке запасных. Ему разбили губу. Зритель, который попал в футболиста бутылкой, был выведен со стадиона.

По громкоговорителю болельщиков попросили успокоиться, однако спустя пять минут с трибун на газон вновь снова стали падать бутылки.

В итоге после паузы игра была доиграна. «Монпелье» сумел удержать счет.

Ранее, 13 июля, дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) за поведение болельщиков на финальном матче чемпионата Европы по футболу. Обвинения выдвинули за бросание посторонних предметов на поле, появление на поле болельщиков, неправомерное поведение зрителей во время исполнения государственных гимнов и использование пиротехники на стадионе.