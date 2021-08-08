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Газзаев высоко оценил выступления сборной ОКР на Олимпиаде в Токио
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Газзаев высоко оценил выступления сборной ОКР на Олимпиаде в Токио

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Глава комитета Государственной думы по делам национальностей, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что спортсмены сборной Олимпийского комитета России (ОКР) показали блестящий результат на соревнованиях и сломить их дух не смогли ни провокации, ни ограничения.

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«Наши спортсмены демонстрировали, не побоюсь сказать этого слова, настоящий героизм. Тут можно привести в пример и Мадину Таймазову, которая проявила настоящие патриотические чувства, чувство борьбы за результат. И так можно сказать абсолютно про каждый вид спорта и про каждого спортсмена», — цитирует его «РИА Новости» в воскресенье, 8 августа.

Отсутствие гимна и флага для российских спортсменов не стало препятствием, а наоборот, «мощным стимулом», отметил он. Также Газзаев подчеркнул, что, несмотря на необъектное и предвзятое, по его словам, судейство на ОИ, российская команда проявила себя лучшим образом.

Он поздравил и поблагодарил всех российских спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Токио, и назвал их гордостью страны.

«Это гордость нашей страны. Мы видели, как они сражались и сколько проблем возникало... Лишают нашу сборную гимна, флага, всё, чтобы подействовать на наших спортсменов, а они в очередной раз показали, что мы живем в великой стране, спортивной державе», — заключил Газзаев.

Олимпийские игры проходили в период с 23 июля по 8 августа. Сборная Олимпийского комитета России (ОКР) завоевала 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете. В Токио россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Победу в зачете одержала команда США (‪39-41-33). Вторыми стали китайцы (‪38-32-18), на третьем месте — японцы (27-14-17), пишет «Спорт-Экспресс».

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что доволен результатом сборной на Олимпиаде. По его словам, у российских спортсменов есть большой потенциал, чтобы завоевать больше медалей на следующих Играх, которые пройдут в 2024 году в Париже.

Российские спортсмены в Токио завоевали больше золотых медалей, чем на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также превзошли результаты Олимпиад 2012 и 2016 годов по общему числу медалей.

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