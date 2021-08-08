Экс-дворецкий Букингемского дворца назвал запретные продукты королевской семьи

Морепродукты и чеснок запрещены для приготовления поварами королевской семьи Великобритании. Об этом рассказал бывший дворецкий Грант Харролд, сообщает 6 августа Express.

По его словам, морепродукты запрещены, чтобы предотвратить пищевое отравление.

«Это очень разумный шаг — отказаться от морепродуктов, когда вы находитесь в общественных местах», — отметил он.

При этом и королева Елизавета II, и ее покойный муж принц Филипп не особо любили морепродукты. Так, в материале отмечается, что, по словам поваров королевской семьи, нелюбовь Елизаветы II к устрицам поразила супругу принца Гарри Меган Маркл.

Отмечается, что герцогиня считала морепродукты необходимым атрибутом в ее «идеальном обеде».

Кроме того, члены монаршей семьи избегают употребления чеснока. Этого правила, в частности, придерживается супруга принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуоллская.

«Мы никогда не сможем подавать что-либо с чесноком или слишком большим количеством лука», — отметил бывший королевский шеф-повар Даррен Мак Грейди.

Весной Грейди, проработавший на королевской кухне более 15 лет, рассказал, что королева предпочитает простую пищу. Утро Елизаветы II обычно начинается с чая и хлопьев. Также она не против йогуртов и тостов с мармеладом.