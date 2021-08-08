Исполком МОК сможет исключать любой вид спорта из Олимпиады

Исполком МОК сможет исключать любой вид спорта из программы Олимпийских игр. Поправки приняты в воскресенье на 138-й сессии комитета, передает телеканал «Известия». Исполком МОК сможет принимать решения по исключению видов спорта без согласования с высшим руководством комитета. К таким изменениям подтолкнула ситуация в Международной федерации тяжелой атлетики. Штангисты не раз оказывались в центре допингового скандала. В этой связи сохраняется вероятность того, что тяжелая атлетика может быть исключена из программы Игр 2024 года в Париже.

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