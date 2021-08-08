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Пять подростков погибли в ДТП в Новой Зеландии

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В Новой Зеландии автомобиль врезался в бетонную опору линии электропередач, в результате погибли пять подростков, еще один госпитализирован. Об этом в воскресенье сообщает 8 августа газета The New Zealand Herald со ссылкой на местную полицию

Авария произошла накануне вечером. По информации издания, автомобиль Nissan Bluebird при ударе столб был разрезан на две части.

Погибшим было от 15 до 16 лет. Один из подростков найден мертвым в багажнике транспортного средства. Выжил после ДТП только 19-лений водитель, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источники издания сообщили, что основным фактором трагедии стало то, что подростки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не были пристегнуты ремнями безопасности.

6 августа сообщалось, что под Томском в ДТП погибла девушка–подросток, еще двое пострадали. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21124» 2003 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на припаркованную на обочине машину, в которой находились подростки.

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