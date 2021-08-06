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Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП под Томском

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В селе Каргасок Томской области в результате аварии погибла девушка-подросток, еще двое несовершеннолетних получили травмы. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ 21124» 2003 года рождения не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на припаркованную на обочине машину, в которой находились подростки.

Так, девочка 2004 года рождения погибла от полученных травм, еще двое подростков пострадали — их доставили в больницу, уточняет ТАСС.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее, 13 апреля, прицеп с древесиной оторвался от грузовика и столкнулся с легковым автомобилем в Томске. 11-летняя школьница получила травмы и была госпитализирована. По предварительной версии, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего произошло опрокидывание прицепа. Он продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris.

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