Пассажирский поезд сошел с рельсов на Украине

Локомотив и первый вагон пассажирского поезда сошли с рельсов под Тернополем на Украине, сообщила в воскресенье, 8 августа, пресс-служба «Укрзализныци» в Facebook.

Отмечается, что поезд направлял из Рахива в Киев.

Никто из пассажиров не пострадал. Их всех пересадили на другие составы.

В настоящее время решается вопрос о дальнейшем восстановлении движения на участке.

Причины и обстоятельства произошедшего установит специальная комиссия.

Ранее, 1 августа, два трамвайных вагона сошли с рельсов на Строгинском мосту в Москве. По предварительным данным, с рельсов сошли вагоны трамвая №15, который двигался в сторону станции «Сокол». Во время проезда общественного транспорта деформировались мостовые рельсы.