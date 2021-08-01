Два трамвайных вагона сошли с рельсов на Строгинском мосту в Москве

Два трамвайных вагона сошли с рельсов на Строгинском мосту в столице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на информацию в социальных сетях в воскресенье, 1 августа.

По предварительным данным, с рельсов сошли вагоны трамвая №15, который двигался в сторону станции «Сокол». Также отмечается, что во время проезда общественного транспорта деформировались мостовые рельсы.

На месте ЧМ работают сотрудники Краснопресненского трамвайного депо и дорожные инспекторы, причины и обстоятельства схода вагонов устанавливаются.

31 июля на железнодорожном переезде 211-го км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 231 сообщением Ейск–Москва. Главный состав поезда сошел с рельсов. В поезде находились 465 человек, из них 120 детей.