NASA заплатит добровольцам за симуляцию жизни на Марсе

NASA ищет добровольцев, готовых на год оказаться в изоляции, передает телеканал «Известия». Агентство готовится к отправке людей на Марс и проводит тесты. Испытуемые будут в помещении, схожем с марсианским модулем. На 160 кв. м разместят в том числе четыре комнаты, рабочие кабинеты и медицинскую станцию. Добровольцы будут сами выращивать овощи для питания, также у них будет еда астронавтов. NASA проведет три эксперимента, первый начнется осенью 2022 года. Агентство заплатит участникам эксперимента, сумма неизвестна.

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