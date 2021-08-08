В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в стране

В Минпромторге заявили, что в России есть всё для развития электротранспорта. До 2030 года на амбициозный проект планируют потратить 750 млрд рублей, 600 млрд из которых — частные инвестиции, передает телеканал «Известия». Концепцию развития разработают совместно с научными центрами. Как ожидается, через девять лет в России будут производить более 150 тыс. электрокаров в год.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.