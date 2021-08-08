В Анапе дрон спас тонущего человека

В Анапе беспилотник спас тонущего человека, сообщает телеканал «Известия». Система мониторинга заметила опасную ситуацию в море. После сигнала тревоги с берега направили на помощь дрон. Летательный аппарат доставил тонущему спасательный круг. Мужчина смог продержаться до прибытия катера. На пляжах Анапы спасатели стали использовать дроны в этом году.

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