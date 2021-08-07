Полиция возбудила второе уголовное дело после массовой драки в Мытищах

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников массовой драки в подмосковных Мытищах, возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщает в субботу, 7 августа, пресс-служба подмосковного главка МВД.

«Возбуждены уголовные дела по ст. 111 и ст. 213 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство»), — говорится в комментарии ведомства.

Массовые потасовки, в которых приняли участие от 40 до 60 мигрантов, произошли в подмосковных Одинцове и Мытищах накануне. Так, десятки мигрантов устроили драку на территории ЖК «Одинбург» в Одинцове. При этом некоторые из них были вооружены ножами.

Вместе с тем, как уточняет РЕН ТВ, в Мытищах произошел аналогичный инцидент. По словам источника телеканала, участниками драки на Пограничной улице стали около 40 человек, в том числе мигранты из Средней Азии. Очевидцы утверждали, что во время потасовки раздавались выстрелы.

До этого, 13 июля, в Москве возле станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка с участием более 100 мигрантов. Причиной потасовки стали ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии 11 июля в Химках в результате конфликта с приезжими из Таджикистана.

Позднее в МВД сообщили, что более ста иностранцев, участвовавших в массовой потасовке, по решению суда будут выдворены из России.