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Массовая потасовка мигрантов произошла в Подмосковье

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Массовая потасовка, в которой приняли участие мигранты, произошла в подмосковном Одинцове. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, десятки мигрантов устроили драку на территории ЖК «Одинбург». При этом некоторые из них были вооружены ножами.

Отмечается, что среди участников потасовки были уроженцы из бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.

Причина драки пока неизвестна, добавили на телеканале.

13 июля в Москве возле станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка с участием более 100 мигрантов. Причиной потасовки стали ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии 11 июля в Химках в результате конфликта с приезжими из Таджикистана.

Позднее в МВД сообщили, что более ста иностранцев, участвовавших в массовой потасовке, по решению суда будут выдворены из России.

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