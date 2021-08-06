Массовая потасовка мигрантов произошла в Подмосковье

Массовая потасовка, в которой приняли участие мигранты, произошла в подмосковном Одинцове. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, десятки мигрантов устроили драку на территории ЖК «Одинбург». При этом некоторые из них были вооружены ножами.

Отмечается, что среди участников потасовки были уроженцы из бывших республик СССР, а также приезжие из южных регионов России.

Причина драки пока неизвестна, добавили на телеканале.

13 июля в Москве возле станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка с участием более 100 мигрантов. Причиной потасовки стали ножевые ранения, полученные двумя уроженцами Киргизии 11 июля в Химках в результате конфликта с приезжими из Таджикистана.

Позднее в МВД сообщили, что более ста иностранцев, участвовавших в массовой потасовке, по решению суда будут выдворены из России.