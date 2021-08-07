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Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму в адрес губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и жителей Рыбинска в связи с 950-летием города. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации населенного пункта.

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Текст телеграммы зачитали со сцены на Красной площади Рыбинска. Российский лидер в своем поздравлении отметил два важных для города события — 950-летний юбилей и присвоение звания «Город трудовой доблести».

«Отрадно, что сегодня, приумножая созидательные традиции многих поколений земляков, сохраняя самобытный облик древнего Рыбинска, — вы вносите огромный вклад в его развитие», — отметил глава государства.

20 мая Путин подписал указ о присвоении городу Рыбинску почетного звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Первое упоминание о городе относится к 1071 году, он известен как крупный промышленный центр, где расположены производства авиационных двигателей, промышленных газовых турбин, снегоходов, морских и речных судов, газотурбинных и газопоршневых установок и другой продукции.

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