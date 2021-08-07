Эксперт рассказал о преимуществах видеонаблюдения на участках во время выборов

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о преимуществах организации видеонаблюдения на предстоящих парламентских выборах. Так, он указал, что, согласно решению Центризбиркома, оно впервые будет осуществляться в течение трех суток, в том числе и в ночное время.

Камеры будут установлены на участках, где в сумме проголосует около 98% избирателей. При этом во многих местах установят не одну, а сразу две-три камеры. Видеонаблюдение будет контролировать сейфы, в которых хранятся сейф-пакеты с заполненными бюллетенями.

Шаповалов назвал такие меры, позволяющие вести тотальный контроль буквально за всем процессом голосования, беспрецедентными. По его словам, аналогичный уровень контроля сложно представить в других странах, в том числе в тех, которые позиционируют себя в качестве «эталонных демократий».

«Однако, несмотря на, казалось бы, всеобъемлющий контроль за выборами, некоторые «эксперты» и «наблюдатели» развернули активную и агрессивную информационную атаку, обвинив власть во всех смертных грехах», — указал он.

Также Шаповалов напомнил слова представителя незарегистрированного движения «Голос» Григория Мелконьянца, заявившего о якобы отказе Центризбиркома от трансляции, что, по его мнению, является признаком того, что власть хочет «что-то скрыть».

Шаповалов же призвал расставить все точки над i и указал, что трансляция с участков будет вестись. Ее могут посмотреть как кандидаты и партии, так и наблюдатели и все заинтересованные граждане.

Для того чтобы обеспечить им доступ к трансляции, в каждом регионе будут открыты специальные центры видеонаблюдения. Доступ к ним может быть ограничен только вместимостью помещения, подчеркнул эксперт.

«Это позволит любому желающему активному гражданину наблюдать трансляцию. Что касается полностью открытых трансляций с участков, можно считать, что цель, ради которой эта система создавалась, достигнута», — указал он.

Также Шаповалов напомнил, что идея сплошного видеонаблюдения возникла в 2012 году, когда системы общественного наблюдения за выборами вообще не существовало как института. На сегодняшний день видеонаблюдение является скорее вспомогательным инструментом, а контроль за выборами будут осуществлять в первую очередь наблюдатели, которые будут работать на всех избирательных участках.

Шаповалов вместе с этим указал, что Мелконьянц заявил, что трансляции были вытребованы только теми, кто не смог прийти наблюдателями на участки. Однако эксперт указал, что на данный момент это может сделать абсолютно любой гражданин и живое наблюдение на конкретном участке — всегда лучше картинки.

«Так с чем же связана такая позиция эксперта? Может быть, с тем, что новый порядок, устанавливающий конкретные точки трансляции видеонаблюдения, делает невозможным фабрикацию при помощи монтажа «фейковых нарушений»?» — задался вопросом эксперт.

5 августа председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что видеонаблюдение на сентябрьских выборах в Государственную думу в общей сложности охватит 96% участков, где потенциально могут проголосовать порядка 98% избирателей.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.