Хабиб Нурмагомедов назвал самого «жесткого» соперника в своей карьере

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов охарактеризовал американца Джастина Гэтжи как самого «жесткого» соперника за всю свою карьеру. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, LowKickMMA.

«Этот парень (Джастин Гэтжи. — Ред.) бьет, как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он», — заявил Нурмагомедов.

Он также обратил внимание на сильные хуки и удары ногами у Гэтжи.

В то же время россиянин признался, что с самого начала его боя с Гэтжи собирался победить американца в партере, потому позволил ему активно себя бить.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету российского бойца 29 побед в UFC и ни одного поражения.

В марте этого года Нурмагомедов признался, что ему тяжело было принимать решение о завершении карьеры, но он сделал это ради матери. После завершения карьеры Хабиб заявил, что хочет наслаждаться временем с семьей, поддерживать братьев, которые продолжают драться в UFC, и заниматься бизнесом.

Джастин Гэтжи — американский боец смешанных боевых искусств, выступает в UFC в легкой весовой категории. Дебют в профессиональном MMA состоялся в августе 2011 года, в своем первом поединке он чуть больше чем за минуту отправил в нокаут Кевина Крума. В июле 2020 года занял 14-е место в официальном рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.