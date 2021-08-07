Прямой эфир
Мир
В РФ отвергли обвинения в попытках убедить американцев не вакцинироваться
Спорт
ПСЖ предложил Месси контракт на два года
Мир
Британские ВВС заявили о перехвате истребителями двух российских Ту-142
Общество
Дельпаль намерен обжаловать условный приговор по делу Baring Vostok
Экономика
Минэк расширит реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП
Общество
Калви назвал приговор суда нечестным
Общество
Правительство подготовило проект по подключению газа на домохозяйствах
Спорт
Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Общество
Путин поручил главе Башкирии решить вопрос с обманутыми дольщиками

Хабиб Нурмагомедов назвал самого «жесткого» соперника в своей карьере

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов охарактеризовал американца Джастина Гэтжи как самого «жесткого» соперника за всю свою карьеру. Об этом сообщил в пятницу, 6 августа, LowKickMMA.

Приземление орла: брат Хабиба Нурмагомедова дебютировал в Bellator
Первый тест за океаном Усман прошел успешно

«Этот парень (Джастин Гэтжи. — Ред.) бьет, как грузовик. Никто не бил меня жестче, чем он», — заявил Нурмагомедов.

Он также обратил внимание на сильные хуки и удары ногами у Гэтжи.

В то же время россиянин признался, что с самого начала его боя с Гэтжи собирался победить американца в партере, потому позволил ему активно себя бить.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету российского бойца 29 побед в UFC и ни одного поражения.

В марте этого года Нурмагомедов признался, что ему тяжело было принимать решение о завершении карьеры, но он сделал это ради матери. После завершения карьеры Хабиб заявил, что хочет наслаждаться временем с семьей, поддерживать братьев, которые продолжают драться в UFC, и заниматься бизнесом.

Джастин Гэтжи — американский боец смешанных боевых искусств, выступает в UFC в легкой весовой категории. Дебют в профессиональном MMA состоялся в августе 2011 года, в своем первом поединке он чуть больше чем за минуту отправил в нокаут Кевина Крума. В июле 2020 года занял 14-е место в официальном рейтинге UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021