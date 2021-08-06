Суд приговорил Калви к 5,5 годам условно

Суд вынес обвинительный приговор по делу Baring Vostok. Майклу Калви назначено наказание

в виде 5 лет 6 месяцев условно, передает телеканал «Известия». Партнёры инвестора получили от 3,5 до 5 лет условно. Суд также снял арест со счетов и недвижимости Калви. Заседание в пятницу стало заключительным, дело прекратили. Фигуранты обвинялись в растрате 2,5 млрд рублей. Никто из подсудимых свою вину не признал.

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