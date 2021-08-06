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На портале «Госуслуги» появится доступ к электронным трудовым книжкам

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Электронные трудовые книжки появятся на портале «Госуслуги». Документ будет доступен на сайте в личном кабинете, сообщает телеканал «Известия». Пользователь сможет увидеть весь опыт работы на предприятиях, сроки и должности. С 2020 года трудовую книжку можно заменить на электронную, это делается добровольно. Из 40,4 млн россиян от бумажной версии документа отказались 13%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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