На портале «Госуслуги» появится доступ к электронным трудовым книжкам

Электронные трудовые книжки появятся на портале «Госуслуги». Документ будет доступен на сайте в личном кабинете, сообщает телеканал «Известия». Пользователь сможет увидеть весь опыт работы на предприятиях, сроки и должности. С 2020 года трудовую книжку можно заменить на электронную, это делается добровольно. Из 40,4 млн россиян от бумажной версии документа отказались 13%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.