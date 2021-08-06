Новый посол Китая в США призвал страны сотрудничать в борьбе с COVID-19

США и Китай должны объединить свои усилия в противостоянии распространению коронавирусной инфекции в мире. С таким предложением выступил 6 августа новый посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган в своем Twitter.

Он указал на то, что распространение «дельта»-штамма в мире вызывает беспокойство. Ган напомнил, что в США растет заболеваемость, в Китае наблюдаются локальные вспышки.

«Как насчет того, чтобы наши две страны работали вместе над решениями, например, над более эффективными вакцинами и помогали другим странам?» — написал дипломат.

Новый посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган прибыл в Вашингтон 28 июля.

Ранее, 16 июля, стало известно, что Москва и Пекин поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавирусной инфекции и производства вакцин.