Черную пленку заметили на поверхности озера Байкал

В Иркутской области проводится прокурорская проверка по факту обнаружения следов неизвестного вещества в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон. В ходе мониторинга СМИ и соцсетей обнаружены доказательства наличия черной пленки на воде в районе поселка Хужир.

Специалисты отберут пробы воды, прибрежного грунта и направят их для лабораторного исследования. По предварительной оценке научных работников национального парка, пятна на поверхности озера сформированы из осевшего пепла, так как имеют смолянистую консистенцию, характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствуют. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее научно-исследовательская экспедиция стартовала на Байкале. Специалисты определят количество затонувших в озере рыболовных сетей и их влияние на экосистему водоема. Организаторами выступают иркутская экологическая организация «Глубина ответственности» и фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал». По итогам проекта будет составлена карта наибольшего скопления затонувших сетей в прибрежной зоне Байкала.