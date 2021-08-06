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РКН связал блокировку аккаунта Прилепина с вмешательством в выборы

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Роскомнадзор (РКН) в пятницу, 6 августа, направил в Facebook письмо с требованием снять ограничения с аккаунта российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара (Евгения) Прилепина, отметив, что ограничения могут быть расценены как вмешательство в выборы в Госдуму РФ.

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«Ведомство проинформировало руководство Facebook о том, что ограничительные меры в отношении аккаунта российского политика могут быть расценены как вмешательство в выборы в Государственную думу Российской Федерации 2021 года», — рассказали журналистам в Роскомнадзоре.

Отмечается, что ведомство направило письмо руководству Facebook с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с аккаунта российского политика и пояснить причины их введения.

Ранее, 5 августа, пресс-служба Общественной палаты РФ сообщила, что социальная сеть Facebook возглавила антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента. Авторы исследования отметили в Facebook 15 актов цензуры в отношении российских СМИ и компаний, 112 материалов о незаконном обороте наркотиков, 1900 материалов с информацией, признанной судами запрещенной и экстремистской, 68 случаев оскорбления госсимволов, 124 фейка и 87 призывов к суициду.

6 мая европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли затронули вопрос по части применения мер в отношении социальной сети Facebook в связи с ограничением платформой прав граждан на свободу выражения мнений. Согласно их мнению, социальная сеть «всё чаще и чаще ограничивает свободу выражения мнения граждан <...>».

27 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные IT-компании используют свое монопольное положение. Это, по ее словам, ведет к установлению «цифровой диктатуры», с которой остальным странам стоит бороться в рамках международного права.

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