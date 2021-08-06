Открытие новой торгово-развлекательной зоны в Волжском перенесли на октябрь

В Волжском (Волгоградская область) строительство новой торгово-развлекательной зоны не успевают завершить ко Дню города. Открытие перенесли на октябрь, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая торгово-развлекательная зона с копиями символов Парижа появится на Французском бульваре. Готовность объекта на данный момент составляет 70%, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

Сейчас продолжается монтаж копии Эйфелевой башни. Стало известно, что вместо 32-метрового макета будет собран 14-метровый. Его окрасят в приближенный к оригиналу цвет — близкий к оттенку бронзы. Также башню украсит подсветка.

Кроме того, на бульваре устанавливают копию мельницы «Мулен Руж». Ожидается, что до конца недели на объекте закрепят крылья и застеклят окна.

Завершается оформление фасадов и работы по устройству подсветки на арках. Всего будут установлены 10 светящихся шаров и 20 зонтиков.

Работы должны закончить в течение полутора месяцев. Торжественная церемония открытия запланирована на начало октября.