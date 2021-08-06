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Житель Энгельса получил пожизненный срок за жестокое убийство ребенка

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Суд приговорил 48-летнего жителя Энгельса к пожизненному заключению за жестокой убийство шестилетнего пасынка своего приятеля. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области.

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«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в ноябре прошлого года осужденный находился в одном из частных домовладений по улице Рабочих Маевок с пасынком своего приятеля. Мужчине поручили присмотреть за ребенком, пока его отец отлучился по делам, а мать находилась в медучреждении.

Находясь под воздействием алкоголя и наркотических средств, мужчина нанес ребенку пять ударов руками в область головы, а после этого схватил нож и не менее двух раз ударил им несовершеннолетнего в область шеи. Поняв, что мальчик умер, злоумышленник нанес по телу ребенка еще не менее шести ранений в область груди и спины.

Тело мальчика обнаружил его отчим, вернувшийся домой вечером. После этого он сразу же отправился в полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью» и ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телом умершего».

О том, что перед судом предстанет житель Энгельса, сознавшийся в убийстве ребенка и надругательстве над его телом, сообщалось в конце июня. Тогда уточнялось, что 36-летняя мать ребенка в момент его убийства находилась в роддоме. Она родила седьмого малыша.

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