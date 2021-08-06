Бомбардировщики Ту-22М3 отработали удары по «боевикам» на учениях в Узбекистане

Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 в рамках совместного учения с Узбекистаном у границы с Афганистаном нанесли удары по условным лагерям боевиков. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Министерство обороны России.

«В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез»,— рассказали журналистам в Минобороны.

Накануне на границе с Афганистаном стартовали совместные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что в мероприятиях участвуют 2,5 тыс. военных.

По словам командующего войсками ЦВО Евгения Поплавского, на учениях проверят накопленный боевой опыт, а также выработают оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день военные подразделения Спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез», уточнила пресс-служба. В учениях приняли участие 1,5 тыс. военнослужащих.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет получил возможность развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха. Бомбардировщик оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса «воздух–земля».