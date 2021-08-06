Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено после побега заключенных из изолятора в Истре
Общество
Правительство направит регионам около 1,7 млрд рублей на бесплатные лекарства
Мир
Премьер-министр Израиля созвал совещание из-за обстрелов со стороны Ливана
Общество
Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам
Экономика
В Европе биржевая цена газа впервые превысила $540 за тысячу кубометров
Наука
В воронежском детском саду будет работать робот-воспитатель
Культура
Сериал «Южный парк» продлили еще на шесть сезонов
Мир
В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией
Спорт
Российские велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзу на ОИ

Бомбардировщики Ту-22М3 отработали удары по «боевикам» на учениях в Узбекистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщиков ВКС РФ Ту-22М3 в рамках совместного учения с Узбекистаном у границы с Афганистаном нанесли удары по условным лагерям боевиков. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает Министерство обороны России.

«В ходе практических действий экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению групповых бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами на полигоне Термез»,— рассказали журналистам в Минобороны.

Вскрытая угроза: Россия проведет серию учений на афганской границе
С какими вызовами будут бороться вооруженные силы РФ, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана

Накануне на границе с Афганистаном стартовали совместные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) сообщили, что в мероприятиях участвуют 2,5 тыс. военных.

По словам командующего войсками ЦВО Евгения Поплавского, на учениях проверят накопленный боевой опыт, а также выработают оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день военные подразделения Спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез», уточнила пресс-служба. В учениях приняли участие 1,5 тыс. военнослужащих.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует.

Ту-22М — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Самолет получил возможность развивать сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха. Бомбардировщик оснащен 23-миллиметровой пушкой и усовершенствованными ракетами класса «воздух–земля».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021