В воронежском детском саду будет работать робот-воспитатель

Робот-воспитатель Promobot, созданный одноименным резидентом Сколково, «устроился на работу» в детский сад «Гудпорт» в Воронеже. Об этом в пятницу, 6 августа, «Известиям» рассказали в компании-производителе.

Робот Promobot создан для общения с людьми и выполнения различных сервисных задач. Задача робота-воспитателя — общение с детьми и помощь воспитателям в преподавании основ робототехники. Так, робот поможет детям узнать больше о современных технологиях прямо во время общения и игр. По словам разработчиков, взаимодействие с роботом развивает у детей креативное мышление, навыки проектирования и коммуникаций, помогает освоить базовый робототехнический курс.

«Дети удивительно осваивают новые технологии — они понимают, как общаться с роботом, всего за несколько минут. Нам кажется важным развивать этот навык уже в детском саду — эти дети будут жить в мире, который пока даже сложно представить, потому что технологии растут невероятно быстро. Вспомните, какими были смартфоны всего 10 лет назад? Возможно, когда воспитанники этого детского сада пойдут в школу — всего через несколько лет — роботы станут такой же обыденностью, как смартфон», — заявил Олег Кивокурцев, сооснователь и директор по развитию Promobot.

Как отмечается, данные проект не первый образовательный робот Promobot: в 2021 году курсы по робототехнике с участием «живого» робота запустил Томский политех, Новосибирский университет, а также несколько российских школ, в том числе — в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ноябре 2020 года Promobot, которая является крупнейшим производителем сервисных роботов в Европе, подписала меморандум о перспективном сотрудничестве и взаимодействии с Beijing Huanuo Exiang (REX) Trading Co LTD (Российская торговая компания в Китае) (РТК). В 2021 году это сотрудничество должно принести контрактов на $500 тыс.

Promobot поставит в КНР три своих продукта — робота Promobot V.4, терминалы «Промобот Контроль» и антропоморфного робота Robo-C.