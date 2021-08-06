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Бывший глава Пушкинского района Подмосковья получил девять лет колонии

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Бывший глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков получил девять лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает корреспондент «Известий» в Красногорском суде, где оглашают приговор.

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Отмечается, что экс-главу Пушкинского района признали виновным в получении взятки от гендиректора ЗАО «Мосстроймеханизация-5» Обида Ясинова. Предприниматель передал Жиркову две квартиры и два нежилых помещения общей рыночной стоимостью 81,5 млн рублей за перенос сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов и покровительство. Посредником в передаче взятки выступил гендиректор ООО «Брит» Сергей Хвостов.

Суд постановил назначить Жиркову наказание в виде девяти лет колонии строгого режима по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ясинов отправится в места лишения свободы на семь лет, сообщил корреспондент.

Жирков занял пост руководителя Пушкинского района 20 февраля этого года. Предполагалось, что он будет занимать эту должность в течение пяти лет.

10 июня Пресненский районный суд Москвы приговорил к 13 годам тюремного заключения экс-заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко. Его признали виновным в получении двух взяток в особо крупном размере и препятствовании осуществлению правосудия. Также его лишили всех наград и званий и обязали выплатить штраф.

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