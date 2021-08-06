Infiniti представила в России QX50 и QX80 с сервисом«Яндекс.Навигатор»

Начиная с нынешнего августа кроссовер Infiniti QX50 и внедорожник Infiniti QX80, оснащенные обновленной информационно-развлекательной системой Infiniti InTouch с функцией CarPlay и Android Auto, поддерживают популярный сервис Яндекс.Навигатор. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 6 августа в редакцию «Известий».

«Теперь водители смогут прокладывать маршруты и получать информацию о трафике в режиме реального времени прямо на дисплеях своих автомобилей. Для корректной работы необходима активная подписка «Яндекс.Плюс», — говорится в сообщении Infiniti.

Встроенные в приложение сервисы, которыми можно будет пользоваться одновременно с «Яндекс.Навигатором» на дисплее автомобиля, будут доступны в будущем.

Новые QX50 и QX80 с поддержкой сервиса «Яндекс.Навигатор» уже доступны покупателей в шоу-румах официальных дилеров Infiniti.

24 июня сообщалось, что Infiniti представила кроссовер QX60 нового поколения.

Автомобиль получил массивную радиаторную решетку и узкие светодиодные фары, сверху каждой из которых расположилось по три блока дневных ходовых огней. Продажи нового Infiniti QX60 начнутся в конце 2021 года.