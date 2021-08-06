В Грузии заявили о неготовности восстановить дипотношения с Россией

Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«У нас есть четко определенная политика в связи с этими вопросами. Существуют красные линии, которые связаны с деоккупацией и нашей интеграцией с Западом. В рамках этих красных линий можно обсуждать всё, но мы не сможем говорить о восстановлении дипломатических отношений», — сказал он журналистам.

Однако, Кобахидзе добавил, что Грузия готова обсуждать с РФ вопросы углубления торговых, экономических и гуманитарных вопросов.

Днем ранее ряд западных стран в совместном заявлении призвал Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

Грузия прервала дипломатические отношения с РФ из-за признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Тогда войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.