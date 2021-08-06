Россияне не пострадали в ДТП с автобусом на западе Турции

Граждане России не пострадали в результате ДТП, которое произошло с участием автобуса и грузовика на западе Турции. Об этом 6 августа на странице в Facebook сообщило посольство России в Турецкой республике.

«В результате ДТП погибли шесть, пострадали 37 человек. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет», — заявили в посольстве.

В ведомстве добавили, что сотрудники консульства находятся в контакте с местными властями. Обстоятельства аварии выясняются.

ДТП произошло в 04:45 в пятницу, 6 августа, в районе Сома провинции Маниса. Автобус, который следовал из Стамбула в Измир, врезался в припаркованный на обочине грузовик, пишет «Ридус». По данным телеканала «360», шесть человек скончались на месте, еще трое пассажиров умерли в больнице. Всего в автобусе находились 50 человек, пишет НСН. Всех пострадавших госпитализировали.