Байден поручил заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили

Президент США Джо Байден в четверг, 5 августа, распорядился заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили к 2030 году. Об этом говорится в тексте пояснительной записки к соответствующему указу.

«Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями», — приводит The New York Times текст пояснительной записки Белого дома.

Сообщается, что будут разработаны новые стандарты, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей среды и препятствовать дальнейшему изменению климата на планете.

Кроме того, также будут приняты меры, направленные на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Отмечается, что новые правила будут применяться к автомобилям уже с 2023 года. Они сократят примерно одну треть углекислого газа, ежегодно производимого США, и предотвратят сжигание около 200 млрд галлонов бензина в течение всего срока службы автомобилей.

Байден отметил, что для США «пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций».

Ранее, 19 мая, Джо Байден охарактеризовал производство электромобилей как «неотложную гонку» с Китаем. Он заявил, что «будущее автомобильной промышленности — за электричеством и назад пути нет».

На данный момент Китай занимает 80% мировых производственных мощностей по созданию литий-ионных аккумуляторов, которые используются в большей части электромобилей. Страна располагает необходимым для производства сырьем: литием, графитом, кобальтом и марганцем.