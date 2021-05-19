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Байден назвал производство электромобилей «неотложной гонкой» с Китаем

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден охарактеризовал производство электромобилей как «неотложную гонку» с Китаем. Об этом он заявил во вторник, 18 мая, во время посещения Центра электромобилей Ford Rouge в Дирборне (штат Мичиган).

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Завод, который посетил американский президент, намерен представить на официальном уровне электрическую модель своего пикапа Ford F-150 Lightning. Визит американского лидера стал частью реализации плана занятости с пакетом по развитию инфраструктуры на $2,3 трлн, который включает в себя ускорение перехода на электромобили и развитие этого рынка, пишет The Washington Post.

«Будущее автомобильной промышленности — за электричеством. Назад пути нет», — цитирует речь Байдена NBC Montana.

Американский лидер добавил, что без финансовой поддержки федерального правительства, в том числе налоговых льгот и грантов, США «безнадежно» отстанут от Китая и других государств, опережающих американцев в производстве и разработке аккумуляторных элементов и электромобилей.

На данный момент Китай занимает 80% мировых производственных мощностей по созданию литий-ионных аккумуляторов, которые используются в большей части электромобилей. Страна располагает необходимым для производства сырьем: литием, графитом, кобальтом и марганцем.

Ранее, 29 апреля, Байден во время своего выступления в конгрессе заявил о том, что за первые 100 дней его президентства экономика страны пополнилась 1,3 млн рабочих мест. По его словам, это самое большое количество, зафиксированное с учетом всех американских президентов.

1 апреля президент США представил программу по развитию инфраструктуры США, в которой он обещает создание миллионов рабочих мест. Глава Белого дома хочет потратить на реализацию проекта $2,3 трлн. Проект предусматривает обновление аэропортов, улучшение городского транспорта, строительство новых дорог.

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