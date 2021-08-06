РФ и Узбекистан на учениях отработали освобождение поселения от боевиков

Спецназ России и Узбекистана в рамках учений провели совместную операцию по освобождению захваченного условными террористами населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу, 6 августа.

«В ходе практических действий на полигоне «Термез» спецназовцы отработали вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, их уничтожение и наведение ударов авиации», — следует из материала ЦВО.

По информации пресс-службы, из бронетехники были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие.

5 августа стало известно, что в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном стартовали совместные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. В мероприятиях участвуют 2,5 тыс. военных. Отмечалось, что цель учений — проверить накопленный боевой опыт, а также выработать оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день военные подразделения Спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез».

Российско-узбекское учение проходит на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, из-за чего требуется отработать отражение возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности в регионе.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» (запрещен в РФ) контролирует большую часть территории Афганистана.