Прямой эфир
Общество
В России предложили выплачивать пособие за прохождение плановой диспансеризации
Армия
Летные испытания баллистической ракеты «Сармат» начнутся в 2021 году
Общество
Дождь и температура +22 градусов ожидаются в Москве 6 августа
Спорт
Россиянин Садулаев вышел в полуфинал турнира ОИ по вольной борьбе
Наука
Следующий пуск ракеты «Союз» со спутником Galileo состоится в ноябре
Спорт
Россиянин Рашидов вышел в 1/4 финала Олимпиады по вольной борьбе
Общество
Жирафы оказались социальными животными с матриархатом
Мир
На Олимпиаде выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
Наука
Virgin Galactic возобновляет продажу билетов космическим туристам

РФ и Узбекистан на учениях отработали освобождение поселения от боевиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецназ России и Узбекистана в рамках учений провели совместную операцию по освобождению захваченного условными террористами населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу, 6 августа.

Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
От чего тренируются защищаться Россия и ее союзники по Договору о коллективной безопасности

«В ходе практических действий на полигоне «Термез» спецназовцы отработали вопросы блокирования населенного пункта, преследования групп условных террористов, вырвавшихся из района блокирования, их уничтожение и наведение ударов авиации», — следует из материала ЦВО.

По информации пресс-службы, из бронетехники были использованы бронетранспортеры БТР-82А, ударные вертолеты Ми-35 и штатное стрелковое оружие.

5 августа стало известно, что в Сурхандарьинской области Узбекистана на границе с Афганистаном стартовали совместные учения Вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана. В мероприятиях участвуют 2,5 тыс. военных. Отмечалось, что цель учений — проверить накопленный боевой опыт, а также выработать оптимальные формы применения войск и общие подходы к ведению военных действий.

В тот же день военные подразделения Спецназа России и Узбекистана отработали ведение диверсионных действий в тылу условного противника на горном полигоне «Термез».

Российско-узбекское учение проходит на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане, из-за чего требуется отработать отражение возможных угроз и практическое взаимодействие по обеспечению безопасности в регионе.

Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу ситуации в Афганистане. 28 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что миссия Соединенных Штатов в Афганистане провалилась. По его словам, ситуация в стране стремительно деградирует, практически выйдя из-под контроля властей, причем «Талибан» (запрещен в РФ) контролирует большую часть территории Афганистана.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021