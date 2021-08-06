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Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов МОК

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева проиграла на выборах председателя комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом спортсменка сообщила 6 августа в своем Instagram.

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«Трагедии нет, все в порядке. Значит, еще не время», — написала она.

Председателем комиссии спортсменов, по данным портала Inside the Games, была избрана единственная конкурентка Исинбаевой финская хоккеистка Эмма Терхо.

Всего за несколько часов до выборов Исинбаева подтвердила информацию о том, что баллотируется на данный пост.

«Да, я выдвинула свою кандидатуру, заполнила необходимые документы. Так как мое членство в МОК продлится до 2024 года, это хороший шанс поработать на благо олимпийского движения и вообще посмотреть, как это всё устроено изнутри», — отметила Исинбаева.

Исинбаева вошла в комиссию спортсменов в 2016 году во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Она является двукратной победительницей Олимпиады (2004, 2008), также в ее активе бронзовая награда Игр (2012). Спортсменка трижды побеждала на чемпионатах мира (2005, 2007, 2013). Исинбаевой принадлежит мировой рекорд (5,06 м) в прыжках с шестом.

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