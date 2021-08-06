Устроивший стрельбу в казанской школе раскрыл мотивы нападения

Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе, рассказал, что совершил нападение из ненависти. Об этом с RT поделились члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, посетившие 19-летнего стрелка.

«Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел (стрелять. — Ред.)», — привел слова молодого человека один из членов комиссии в четверг, 5 августа.

По словам правозащитника, обвиняемый не знаком с результатами судебно-психиатрической экспертизы, которая была проведена в НИИ им. Сербского. Однако стрелок утверждает, что сейчас чувствует себя вменяемым.

«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю», — заявил Галявиев членам ОНК.

В настоящее время он находится в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка».

Ранее, 21 июля, адвокат стрелка Константин Кудряшов заявил, что самым выгодным сценарием для Галявиева станет признание его невменяемым. Он отметил, что, согласно ст. 21 УК РФ, уголовная ответственность не грозит человеку, который во время совершения преступления находился в состоянии невменяемости.

Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175 на улице Джаудата Файзи утром 11 мая. Жертвами нападения стали семеро детей и двое взрослых. Всего в результате атаки пострадали 23 человека, 20 из них — несовершеннолетние.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, он был арестован до 11 июля 2021 года. Свою вину Галявиев признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Отмечалось, что оружие Hatsan Escort он приобрел в Йошкар-Оле, а в Казани ему удалось раздобыть 200 патронов.