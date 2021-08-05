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Италия введет ковид-пропуска в транспорт дальнего следования

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Специальный ковид-пропуск (так называемые «зеленые сертификаты») с отметкой о прохождении вакцинации от коронавируса понадобится в Италии для поездок на поездах дальнего следования, самолетах, судах и паромах. Соответствующее распоряжение было одобрено в четверг, 5 августа, на заседании совета министров, сообщает газета Corriere della Sera.

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На пресс-конференции министр инфраструктуры и транспорта Энрико Джованнини уточнил, что пассажиры будут обязаны предъявлять пропуск с 1 сентября. Документ не будет нужен для поездок на метро, региональных поездах, местном общественном транспорте и паромах в пределах одного региона.

Кроме этого, власти решили обязать получать «зеленый сертификат» сотрудников школ и университетов.

При этом «несоблюдение положений считается неоправданным отсутствием, и начиная с пятого дня отсутствия трудовые отношения приостанавливаются, и никакая зарплата или другое вознаграждение <...> не выплачивается».

Сертификаты также понадобятся студентам, когда возобновится учебный год.

Ранее правительство приняло решение, что с 6 августа в стране начнет действовать QR-код для посещения общественных мероприятий, музеев, театров, а также ресторанов в закрытых помещениях. Получить такой документ можно через сертификат о прохождении вакцинации или же зарегистрировав в системе отрицательный результат теста на коронавирус.

В конце июля сообщалось о росте числа заболевших коронавирусом в Италии. Так, с 21 по 27 июля в стране зафиксировали рост количества смертей от последствий заражения COVID-19. Таким образом, число новых случаев заражений возросло почти на 65%, а количество летальных исходов — на 46%. Исходя из этого специалисты сделали вывод о начале четвертой волны пандемии в Италии.

За месяц до этого Италия отменила все основные ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Вся страна стала «белой» зоной. Для того чтобы получить статус «белой» зоны, в регионе в течение трех недель должно регистрироваться не более 50 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей в неделю.

Также в Италии было отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас Италия находится на 11 месте в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19. В стране зафиксировано порядка 4,3 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 128,1 тыс. человек.

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