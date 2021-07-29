Эксперты заявили о четвертой волне коронавируса в Италии

За последнюю неделю в Италии число новых случаев COVID-19 возросло почти на 65%, исходя из этого специалисты делают вывод о начале четвертой волны пандемии в стране. Об этом в четверг, 29 июля, сообщают эксперты из независимого медицинского фонда GIMBE.

С 21 по 27 июля в Италии зафиксировали рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом. Так, число новых случаев заражений возросло почти на 65%, а количество летальных исходов — на 46%, приводит данные фонда газета Corriere della Sera.

Однако сообщается, что нагрузка на больницы выросла минимально, несмотря на увеличение количества больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, на 14,4%.

Отмечается, что суточный прирост новых случаев заражения достиг почти 6 тыс. при осуществлении почти 250 тыс. тестов.

Ранее, 28 июня, Италия отменила все основные ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Вся Италия стала «белой» зоной. Для того чтобы получить статус «белой» зоны, в регионе в течение трех недель должно регистрироваться не более 50 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей в неделю.

Также в Италии было отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября.

8 июля стало известно, что Италия не будет признавать российские вакцины на двусторонней основе. Страна предпочитает дождаться, когда российские препараты от COVID-19 получат сертификацию на общеевропейском уровне — до тех пор самостоятельно признавать эти вакцины Рим не будет.