Прямой эфир
Мир
Лукашенко отправил в отставку представителя Белоруссии при ЕС
Спорт
Министр спорта Татарстана назвал рапиристку Мартьянову героиней
Мир
Американский генерал заявил о проигрыше США в условной войне с КНР
Новости компаний
На Мосбирже появится возможность купить акции «Роснефти» поштучно
Мир
Власти Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары на юге страны
Мир
Лидер группы Green Grey заявил об «убийстве» русского языка на Украине
Общество
Суд арестовал обвиняемого по делу о гибели полицейского в Химках
Туризм
​​​​​​​Авиакомпания Fly Egypt запустит рейсы из Москвы на курорты Египта
Сюжет:

Эксперты заявили о четвертой волне коронавируса в Италии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За последнюю неделю в Италии число новых случаев COVID-19 возросло почти на 65%, исходя из этого специалисты делают вывод о начале четвертой волны пандемии в стране. Об этом в четверг, 29 июля, сообщают эксперты из независимого медицинского фонда GIMBE.

С 21 по 27 июля в Италии зафиксировали рост количества смертей от последствий заражения коронавирусом. Так, число новых случаев заражений возросло почти на 65%, а количество летальных исходов — на 46%, приводит данные фонда газета Corriere della Sera.

«По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить с дифтерией»
Вирусолог Сергей Нетесов — об эффективности вакцин от варианта «Дельта», шансах умереть от ковида и о том, почему надо привить больше 80% населения

Однако сообщается, что нагрузка на больницы выросла минимально, несмотря на увеличение количества больных COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, на 14,4%.

Отмечается, что суточный прирост новых случаев заражения достиг почти 6 тыс. при осуществлении почти 250 тыс. тестов.

Ранее, 28 июня, Италия отменила все основные ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Вся Италия стала «белой» зоной. Для того чтобы получить статус «белой» зоны, в регионе в течение трех недель должно регистрироваться не более 50 новых случаев заболевания на 100 тыс. жителей в неделю.

Также в Италии было отменено обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, которое было введено в стране в начале октября.

8 июля стало известно, что Италия не будет признавать российские вакцины на двусторонней основе. Страна предпочитает дождаться, когда российские препараты от COVID-19 получат сертификацию на общеевропейском уровне — до тех пор самостоятельно признавать эти вакцины Рим не будет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021