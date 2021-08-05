В Хакасии местные жители собственноручно поймали убийцу-рецидивиста

За убийцей-рецидивистом в Хакасии не было должного надзора после выхода из тюрьмы, об этом заявили его родственники.

«Надзор должен быть над человеком? Вот насколько я знаю, надзора вообще никакого не было. Сам себе был предоставленный человек. Получился срыв психики — получилась вот эта ситуация», — рассказала родственница подозреваемого.

36-летний мужчина уже был судим за убийство, он освободился в начале текущего года. После первого срока преступник должен был находиться под наблюдением полиции в течение трех лет. Кто и почему не уследил за убийцей, предстоит выяснить. По данным Следственного комитета, в этот раз мужчина убил семью из пяти человек, в том числе ребенка, в селе Джирим. Местные жители решили не дожидаться полиции. Сельчане сами поймали хладнокровного убийцу. Жители села сбили преступника на машине, а затем скрутили, сообщает телеканал «Известия». Уже связанный мужчина угрожал местным жителям расправой. Сейчас сельчане опасаются, что их привлекут к ответственности.

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