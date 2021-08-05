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Модель первого паровоза в России установили в Тюмени

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В Тюмени в сквере Железнодорожников установлен паровоз Черепановых, сообщает городская администрация. Это первое подобное транспортное средство в России, построенное в 1833 году.

Инженеры конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги изготовили модель по фотографиям и старым схемам. Общая длина паровоза составляет более 3,5 м.

Возле него возводят тротуары, укладывают брусчатку и проводят благоустройство. Далее здесь появятся автомобильные парковки, площадка для выгула собак, туалет, освещение, скамейки, информирует портал «Наш город».

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