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В аэропорту Шереметьево ребенку двери лифта травмировали руку

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Двери лифта зажали мальчика в московском аэропорту Шереметьево, он получил травму руки и госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в четверг, 5 августа, в дирекции по связям с общественностью аэропорта.

Инцидент произошел около 16:00 в терминале D. Мальчику 2015 года рождения зажало руку, когда он зашел в кабину лифта.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как для того, чтобы спасти ребенка, свидетелям происшествия пришлось заблокировать двери лифта. Другие при этом помогали освободить руку ребенка. После случившегося мальчик был не в состоянии идти сам. По словам свидетелей, он потерял много крови. Мать ребенка обратилась в медпункт аэропорта.

«В медпункте ребенку незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь, оперативно была вызвана бригада Центра медицины катастроф МО, постоянно находящаяся на дежурстве в аэропорту Шереметьево, и вызвана бригада скорой помощи», — говорится в сообщении Шереметьево.

Отмечается, что травму ребенок получил «в результате неосторожности». В настоящее время его состояние стабильное, он госпитализирован в Центральную клиническую больницу Красногорска.

Специалисты АО «МАШ» осмотрели лифт и оформили заключение о его технической исправности. Как отметили в аэропорту, во всех лифтах Шереметьево установлены предупреждающие знаки о необходимости осуществлять полный контроль за детьми и не оставлять их без присмотра в кабинах, а также в холлах при ожидании лифта.

Как уточнила журналистам представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, мальчик получил ушибленную рану предплечья. Следствие также начало проверку по факту случившегося.

В марте сообщалось о возбуждении уголовное дела после инцидента, когда автоматические ворота зажали семилетнего мальчика в одном из дворов Томска.

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