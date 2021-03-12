Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Мир
В Черное море вошел фрегат Испании «Кристобаль Колон»
Общество
В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой
Спорт
Россиянка Егорова поделила первое место с норвежкой на этапе Кубка IBU
Общество
Движение под петербургским «мостом глупости» перекроют до середины мая
Мир
Зеленский попросил главу Австрии помочь с получением вакцины от COVAX
Мир
Президент Армении госпитализирован из-за проблем с сердцем

Дело возбудили после травмирования ребенка воротами в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбудило СУ СКР по Томской области после инцидента, когда автоматические ворота зажали семилетнего мальчика в одном из дворов Томска. Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, у дома на улице Елизаровых.

Удар от ворот: почему на спортивных площадках продолжают гибнуть дети
Обязательную сертификацию, которая заставляла внимательнее следить за эксплуатацией объектов, недавно отменили

Ребенка вытащили прохожие. К моменту приезда медиков и поисково-спасательного отряда мальчик уже не дышал. Пострадавшего реанимировали на месте. В больнице состояние ребенка оценили как крайне тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.

Откатные автоматические металлические ворота, в которых зажало ребенка, установлены на придомовой территории многоквартирного дома, пишет РИА Томск.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция по этой статье — до шести лет лишения свободы. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке футбольные ворота придавили ученика четвертого класса. Мальчик повис на воротах. Конструкция рухнула и придавила его.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021