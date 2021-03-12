Дело возбудили после травмирования ребенка воротами в Томске

Уголовное дело возбудило СУ СКР по Томской области после инцидента, когда автоматические ворота зажали семилетнего мальчика в одном из дворов Томска. Инцидент произошел в пятницу, 12 марта, у дома на улице Елизаровых.

Ребенка вытащили прохожие. К моменту приезда медиков и поисково-спасательного отряда мальчик уже не дышал. Пострадавшего реанимировали на месте. В больнице состояние ребенка оценили как крайне тяжелое, его подключили к аппарату ИВЛ.

Откатные автоматические металлические ворота, в которых зажало ребенка, установлены на придомовой территории многоквартирного дома, пишет РИА Томск.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция по этой статье — до шести лет лишения свободы. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.

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