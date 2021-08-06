Смерть им к лицу: суперзлодеи как пушечное мясо и джинн-барабашка

Злодеи творят добро под угрозой казни, китайскую воительницу возвращают на родину, мальчик — один дома — проводит ночи наедине с джинном. Очередной голливудский блокбастер — «Отряд самоубийц» от режиссера «Стражей галактики» — должен оживить прокат и выбить с первого места «Круиз по джунглям». Как обычно, кое-что кинотеатры припасли и для тех, кто равнодушен к комиксам, — и ромком, и хоррор, и авторский хит, который изменил историю кино. «Известия» выбрали лучшее из нового и старого.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Режиссер: Джеймс Ганн. В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди

Избитая истина — если кто-то теряет, кто-то находит. Несколько лет назад Джеймс Ганн, режиссер и сценарист комикс-дилогии из вселенной Marvel «Стражи галактики» (признанной и критиками, и зрителями, что бывает не часто), оказался в эпицентре скандала из-за старых сомнительных шуток в твиттере. Топ-менеджеры Disney взвесили репутационные издержки и уволили некогда всеобщего любимца. Как оказалось, ненадолго — когда страсти улеглись, Ганна вернули обратно. Но окошком в расписании воспользовались конкуренты из DC, другой комикс-империи, и успели ненадолго зафрахтовать постановщика. Так режиссер из вражеского стана сотворил локальную революцию.

Первый «Отряд самоубийц» DC — его снял режиссер брутальных драм Джон Эйр — вышел комом. Фирменный мрачный боевик на полпути начали спешно переделывать в комедию, и получился едва живой кентавр. Поэтому Ганн предложил вообще забыть про его существование и начать с чистого листа. Он заменил почти всех артистов (но сохранил, конечно, Марго Робби в роли Харли Квинн — одну из немногих удач Эйра), добавил множество новых колоритных персонажей. А главное — с самого начала и целенаправленно стал снимать комедию в духе «Стражей галактики». Да, это экшн-боевик, но его герои — непутевые суперзлодеи, которые не привыкли работать в команде. Придется учиться — ведь их отправили на верную смерть во имя добра.

«Мулан: Новая легенда»

Режиссер: Лео Ляо

Мы уже знаем две диснеевские версии (мультфильм и фильм) этой знаменитой китайской легенды про девушку-воина, которая служит в императорской армии и на всё готова ради семьи. Теперь у нас есть возможность увидеть «оригинальную» Мулан из Поднебесной. И это довольно любопытный опыт. С одной стороны, с американскими экранизациями сходств немного — завязка повторяется лишь в общих чертах. Фактически нам рассказывают совершенно самостоятельную и новую легенду. С другой стороны, получилась вполне западная по проблематике картина. Сильная женщина, которая борется за свое право жить так, как считает нужным — что-то подобное Голливуд нам показывает каждые пару месяцев.

При этом графика — явно не голливудская. Мультфильм выполнен в технике трехмерной анимации, но катастрофически отстает от уровня Disney и Pixar. Он напоминает скорее компьютерную игру, которую (как остроумно отметил один рецензент) кто-то проходит за тебя: рука так и тянется к невидимой клавиатуре, чтобы взять персонажа под контроль. Если несколько снизить планку и не придираться к мелочам, то это вполне законный способ семейного досуга — с нетривиальной историей, юмором, без непреодолимой культурной дистанции. Восток — дело тонкое, но китайская «Мулан» получилась вполне интернациональной и по духу, и по форме, пусть и запоздала на несколько лет.

«Заклинание джинна»

Режиссеры: Давид Шарбонье, Джастин Пауэлл. В ролях: Эзра Дьюи, Роб Браунштейн, Теви По, Джон Эриксон, Дональд Питтс

Лето — это не только пора попкорновых блокбастеров, но и время отличных хорроров. Почти каждую неделю-две в прокат выходит очередной хит сезона. «Заклинание джинна» — как раз из этой категории. Картину дебютантов Давида Шарбонье и Джастина Пауэлла тепло приняла и критика, и международный зритель, — а теперь дошла очередь и до российской публики. Как любой хороший фильм ужасов, «Заклинание джинна» больше, чем просто аттракцион. Это кино о взрослении, преодолении травмы и принятия себя. И тем не менее нельзя не отметить именно формальную красоту концепта — ведь, в сущности, авторы остроумно скрестили «Один дома» и страшилку про джинна — исполнителя желаний.

По сюжету немой мальчик (блистательная работа 15-летнего Эзры Дьюи) переезжает с отцом в новый дом, где находит книгу заклинаний. И решает ею воспользоваться — чтобы вернуть недавно погибшую маму. Он проводит ритуал, но без видимых последствий. Идет время, мамы всё нет, однако в доме начинает твориться всякая чертовщина. Особенно жутко по ночам — когда папа выходит на смену и оставляет парня одного. Джинн явно все-таки пришел на зов, но исполнять загаданное не спешит, ведет свою игру. Получается, надо пройти испытание, разгадать замысел духа — и тогда, возможно, желание сбудется. Или хотя бы удастся заставить его уйти. Плата же за ошибку будет непростительно высока.

«Я создан для тебя»

Режиссер: Мария Шрадер. В ролях: Марен Эггерт, Дэн Стивенс, Сандра Хюллер, Ганс Лёв, Вольфганг Хюбш

Берлинский кинофестиваль имеет славу — и не зря — самого политического и самого социального смотра большой тройки (Канны–Венеция–Берлин). Хотя при новом руководстве вектор несколько смещается, увидеть такой фильм, как «Я создан для тебя» Марии Шрадер, не то что в программе, но и среди призеров (Марен Эггерт признали лучшей актрисой) довольно удивительно. Это прекрасная, умная и вполне зрительская романтическая комедия, а такие сейчас не то чтобы часто снимают даже в Америке. Что еще интересно — главную мужскую роль в немецком фильме исполнил образцовый британец, звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс.

По завязке фильм напоминает «(Не)идеального мужчину» с Егором Кридом. Девушка Альма (Эггерт) работает научным сотрудником в Пергамском музее в Берлине. Однажды ее ставят перед выбором — чтобы получить финансирование на свои исследования, ей самой нужно принять участие в необычном и умеренно обременительном эксперименте. В течение трех недель Альме предстоит прожить в компании робота, которого невозможно отличить от обычного человека (Стивенс). Но главное — за этот срок киборг, используя все возможности своего искусственного интеллекта, должен превратиться в идеального партнера Альмы.

«На последнем дыхании»

Режиссер: Жан-Люк Годар. В ролях: Джин Сиберг, Жан-Поль Бельмондо, Даниэль Буланже, Анри-Жак Юэ

Когда почти каждый новый фильм — это перепев (ремейк, сиквел) той или иной классической картины, поневоле задумаешься — зачем тратить время на копию, если можно пересмотреть оригинал. Прокатчики уже давно уловили этот тренд, и в повторный прокат (а в ряде случаев — и первый для России) стали выходить хиты прошлого, в диапазоне от жемчужин авторского кино до лидеров проката. Буквально на прошлой неделе на большой экран вернулся эротический триллер «Основной инстинкт» Пола Верховена и даже пробрался в топ-10 по итогам уикенда. А на этой неделе компанию ему составит шедевр Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Это кино — вечная классика, с нее ведет отсчет история «новой французской волны». Фильм, который ввел моду на «рваный» монтаж, зажег звезду актера Жан-Поля Бельмондо — и звезду самого режиссера, бывшего кинокритика, который стал властителем дум нескольких поколений кинематографистов. Увидеть такое кино на большом экране — редкий и ценный опыт для любого киномана.